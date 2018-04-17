Şehit Mehmet’in yürek burkan mesajı: Yorulduk, üşüdük, ama yılmadık

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde terörle mücadele kapsamında bir süre önce kurulan Kuyutepe üs bölgesine dün sabah saatlerinde bir grup PKK
'lı terörist, uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırdı. Askerlerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada Piyade Onbaşı Mehmet Volkan (24), Piyade Er Baki Afşar, Uzman Çavuş Muğdat Çelik (44) şehit
düştü, 1 asker de yaralandı. Saldırıdan sonra bölgede başlatılan hava destekli operasyon sürüyor. HAFTAYA TERHİS OLACAKLARDI Adana
lı şehit Piyade Onbaşı Mehmet Volkan'ın terhisine 8 gün kaldığı öğrenildi. Şehidin Adana Seyhan
'da yaşayan annesi Zübeyde, babası Osman ve 14 yaşındaki kardeşi Esra Volkan gözyaşlarına boğuldu. Terhisine 8 gün kala şehit olan Mehmet Volkan'ın bir süre önce sosyal medya hesabından "Evet yorulduk, uykumuz geldi, çoğu zaman üşüdük, yeri geldi titredik ama hiç yılmadık, yolumuzdan dönmedik. Vatan için, din için, şehitlerimiz için buradayız. #Bestlerdereler#Şırnak" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesi Adana'da toprağa verilecek.
Hain saldırıda şehit olan Piyade Er Baki Afşar'ın da terhisine 6 gün kaldığı öğrenildi. Şehidin Çorum'da yaşayan ailesi acı haberle yıkıldı. Şehidin babası Mustafa Afşar'ın bir fabrikada montaj ustası olarak çalıştığı ve işi dolayısıyla Kırıkkale'de olduğu öğrenildi. Acı haberi alan baba Mustafa Afşar ambulansla Çorum'a getirildi.
Şehit Uzman Çavuş Muğdat Çelik'in Van'ın Erciş ilçesindeki baba evinde de yas var. Evli ve 3 çocuk babası olan Çelik'in 5 yıl Isparta'da görev yaptığı, geçen yıl Şırnak'a atandığı belirtildi.