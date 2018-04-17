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Son dakika: Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede, 'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Giriş Tarihi: 16.4.2018 20:28 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 01:53
Son dakika: Erdoğan Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Almanya Başbakanı Angela ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulünün ardından gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Şam rejiminin Duma'da kimyasal silah kullanması üzerine ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen operasyona değinen Erdoğan ve Merkel, 'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi süreçte ilerleme sağlanması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

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Son dakika: Erdoğan Merkel ile görüştü
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