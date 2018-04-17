Son dakika: FETÖ yöneticisi alışveriş sitesi görünümlü programla haberleşmiş

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Fetullahcı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) yönetici olduğu ileri sürülen ve 1.5 yıldır aranan karı koca Abdulsemad S. ile eşi Esin S.'nin bir akaryakıt istasyonundan benzin alarak otoyola girip kaçmaya çalıştığı ihbarını aldı.



Polis 2 Nisan günü ihbar edilen adrese hızla giderek otomobili durdurup karı-kocayı yakaladı. Zanlıların üzerinden 20 bin lira para çıktı. Zanlı karı-koca emniyete getirilerek sorguya alındı.