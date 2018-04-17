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Son dakika: yöneticisi alışveriş sitesi görünümlü programla haberleşmiş

Son dakika... Adana'da yöneticisi olmaktan tutuklanan 3 kişiden birinin cep telefonunda ünlü online alışveriş sitesi görünümlü bir programla örgüt üyeleriyle haberleştiği ortaya çıktı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 10:05
Son dakika: FETÖ yöneticisi alışveriş sitesi görünümlü programla haberleşmiş

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Fetullahcı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (/PDY) yönetici olduğu ileri sürülen ve 1.5 yıldır aranan karı koca Abdulsemad S. ile eşi Esin S.'nin bir akaryakıt istasyonundan benzin alarak otoyola girip kaçmaya çalıştığı ihbarını aldı.

Polis 2 Nisan günü ihbar edilen adrese hızla giderek otomobili durdurup karı-kocayı yakaladı. Zanlıların üzerinden 20 bin lira para çıktı. Zanlı karı-koca emniyete getirilerek sorguya alındı.

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Son dakika: FETÖ yöneticisi alışveriş sitesi görünümlü programla haberleşmiş
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