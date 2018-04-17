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Son dakika: "/ 'de cinsel şiddete başvuruyor"

Son dakika haberi... Güvenlik Konseyi'nde çatışmalarda cinsel şiddet olaylarının görüşüldüğü oturumda konuşan Begeç 'korkunç'' cinsel şiddet olaylarına dikkati çekti. Begeç: "Terör örgütü /, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve cinsel şiddete başvuruyor" dedi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 09:49
Son dakika: PKK/PYD-YPG Suriye'de cinsel şiddete başvuruyor

Güvenlik Konseyinde çatışmalarda cinsel şiddet olaylarının görüşüldüğü oturumda konuşan Begeç, 'de hem rejim hem de ve / gibi terör örgütlerinin işlediği, BM raporlarına da giren ''korkunç'' cinsel şiddet olaylarına dikkati çekti.

"İŞKENCE VE CİNSEL ŞİDDETE BAŞVURUYORLAR"

'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve cinsel şiddete başvuruyor." dedi. BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun geçen ay yayımlanan raporunun, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin Rakka'da alıkoyduğu erkeklere şiddet uyguladığı, cinsel organlarını yaktığı ya da yakmakla tehdit ettiğini ortaya koyduğunu hatırlatan Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve işkence ve cinsel şiddete başvuruyor." diye konuştu.

ORDUSUNUN ARAKANLILARA YÖNELİK ŞİDDET OLAYLARI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM sunduğu, çatışmalarda cinsel şiddet olaylarını ortaya koyan raporuna değinen Begeç, Myanmar ordusunun Arakan'da Rohingya Müslümanlarına uyguladığı şiddet olaylarının da son derece "rahatsız edici" olduğunu vurguladı. Begeç, uluslararası toplumun Myanmar hükümetinden Arakanlı sığınmacıların güvenli bir şekilde köylerine dönmesini sağlamasını, insani erişime izin vermesini, cinsel şiddet dahil bütün şiddet olaylarına son vermesini ve bu "kısır döngüyü" sonlandırmasını beklediğini sözlerine ekledi.

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Son dakika: "PKK/PYD-YPG Suriye'de cinsel şiddete başvuruyor"
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