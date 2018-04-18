12 darbeciye ağır müebbet

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul
'daki ana darbe davasında karar çıktı. İstanbul'daki eylemlerden sorumlu tutulan 4 general, 7 albay, 2 yarbay ve 1 binbaşının yargılandığı davada 12 sanık, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, ayrıca Erol Olçok
ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok
'un da aralarında bulunduğu 87 kişinin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesiyle, sanıklardan 5'inin "nitelikli kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Darbe girişimine ilişkin "Yurtta Sulh Konseyi" İstanbul yapılanmasını da kapsayan 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasında mahkeme, tutuklu sanıklar eski Kurmay Albay
Ahmet Gümüş, eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski Kurmay Albay Sadık Cebeci, eski Kurmay Albay Nabi Gazneli, eski Kurmay Albay Müslüm Kaya, eski Kurmay Yarbay Şakir Çınar, eski Tümgeneral Fethi Alpay, eski Kurmay Yarbay Fatih Karakaya, eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu
, eski Kurmay Albay Mehmet Kapan, eski Kurmay Binbaşı Murat Yanık, eski Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse'yi, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanıklardan Eyyüp Gürler, Fethi Alpay, Özkan Aydoğdu, Murat Yanık ile sanık Muzaffer Düzenli hakkında, Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 87 kişinin ölümünden sorumlu oldukları gerekçesiyle "nitelikli kasten öldürmeye azmettirme" suçundan da 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Ayrıca, sanıklar Müslüm Kaya ve Nebi Gazneli, "kasten öldürme" suçundan 3'er kez ağır müebbet, sanıklar Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya 43'er kez ağır müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanık Sadık Cebeci'yi de İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.