‘Bize iftira attı ama asıl casus o çıktı’

İzmir
'de
yürüttüğü 'askeri casusluk' davasında 357 kişiyi mağdur eden ve geçtiğimiz günlerde ailesiyle Yunanistan
'a kaçmak isterken Edirne
'de yakalanan eski savcı Zafer Kılınç'ın mağdur ettiği askerler "Bize casus diye iftira atarken asıl kendini tarif ediyormuş" dedi. 'Kumpas' davasında haksız yere 2.5 yıl tutuklu kalan Emekli Albay Coşkun Başbuğ, FETÖ
'nün çözülmesi için eski savcının konuşturulması gerektiğini söyledi. Başbuğ, "Ben ve arkadaşlarım için hazırlanan 2 bin sayfalık iddianamenin tamamı iftira doluydu. Savcı, sadece bizlerin değil; ailelerimiz ve çevremizde yaşayan binlerce kişinin hayatını kararttı. Bize 'casus' diyordu ama kendisi yurtdışına kaçmak istediği sırada yakalandı" dedi. Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Nusret Güner
de, "Benim 14 yaşındaki kız çocuğum da mağdur edildi. Bunun altındakiler müebbetle yargılanıyor, ama buna 8 yıl isteniyor. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmalı" diye konuştu.