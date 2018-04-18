Çengelköy katilleri hâkim karşısında

FETÖ'nün askerleri tarafından 15 Temmuz
2016'da girişilen darbe girişiminde, İstanbul Çengelköy'de 8 vatandaşın da katledildiği olaylara ilişkin davanın ilk duruşması dün İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Silivri Cezaevi girişindeki binada başladı. Gazeteci Mustafa Cambaz
ile Burak Cantürk, Fatih Dalgıç, Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Kader Sivri, Murat Akdemir ve Osman Yılmaz
'ın Çengelköy, Kuleli, Vaniköy ve Beykoz'da katledildiği ve 62 vatandaşın yaralandığı olaylarla ilgili 90'ı tutuklu 117 sanığın yargılandığı dava duruşmasına sanıkların yalanları damgasını vurdu. Duruşmaya Çengelköy-Beykoz hattında şehit olanların yakınları ve yaralanan gaziler müşteki olarak katıldı. TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları, müşteki vekilleri olarak hazır bulundu. Duruşmaya, yapımcı Raci Şaşmaz da müşteki olarak katıldı. Dava dosyasında Şaşmaz'ın, 15 Temmuz akşamı Çengelköy'de darbeciler tarafından "alıkonulan ve özgürlüğünden yoksun bırakılan vatandaşlar" arasında yer aldığı belirtildi. Şaşmaz'ın, Mevlüt Ballı isimli er tarafından alıkonulduğu kaydedildi. YALANLARLA BAŞLADILAR
Duruşmada tutuksuz sanık albay Murat Önder, Kuleli Askeri Lisesi
'nde olduğunu, darbe olaylarına şahit olmadığını söyledi. Yine sanık Kenan Budak da bilgisi olmadığını ileri sürdü. Mahkeme başkanı Ömer Günaydın da okul komutanı albay Mürsel Çıkrıkçı'nın "Yönetime el koyduk, darbe yaptık" dediğini anımsatarak, "Adam sana darbe yapıldığını söylemiş, daha nasıl öğreneceksin" dedi. Daha önce ifadesinde "Tatbikat sandım" diye savunma yapan tutuklu er Burak Küçüksu da bu kez darbe olduğunu sabah öğrendiğini ileri sürdü.