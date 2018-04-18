Siirt Pervari'de teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde 7 teröristin öldürüldüğü operasyonda, teröristlere ait silah ve mühimmatlar da ele geçirildi. Operasyonda, bir mayın arama köpeği de teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu telef oldu.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, 18 Nisan 2018'de Siirt-Şırnak sınır hattında bulunan Yazlıca (Herekol) Dağı Ayva Tepe bölgesinde Jandarma Özel Hareket (JÖH) timlerin katılımıyla hava destekli icra edilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 7 bölücü terör örgütü mensubu ile birlikte, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet makinalı tabanca (Kanada Menşeli), 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet el bombası, 1 adet dürbün, 2 adet sırt çantası, 1 adet fotoğraf makinası, 2 adet şarjör, 2 adet şemsiye ele geçirilmiştir. Ayrıca Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Yazlıca (Herekol) Dağı Ayva Tepe bölgesinde JÖH timlerin katılımıyla hava destekli icra edilen operasyonda görevli Siirt İl Jandarma Komutanlığına ait bir adet Labrador Cinsi 8 yaşında Huner adlı mayın arama köpeği 18 Nisan 2018 günü saat 09.50 sıralarında tespit ettiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölmüş, operasyona katılan güvenlik güçlerimizin hayatını kurtarmıştır. Bölgede icra edilen operasyonlar azim ve karalılıkla devam etmektedir" denildi.

