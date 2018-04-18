Erken seçim tarihi ne zaman? Erken seçim ne zaman yapılacak? BELLİ OLDU

ERKEN SEÇİM NE ZAMAN OLACAK? ERKEN SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU!

Erken seçim tarihi belli oldu! Erken seçim ne zaman yapılacak? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün öğle saatlerinde yaptığı erken seçim açıklaması bir anda gündemin en ana unsuru oldu. Dünden beri vatandaşlar "erken seçim olacak mı?" sorusunun yanıtını araştırdı. Bugün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü, siyasetin gündemi bu görüşmenin ardından yapılacak açıklamayı bekliyordu.

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ANKARA'DAKİ ERKEN SEÇİM TRAFİĞİ

Bahçeli'nin dün yaptığı açıklaması sonrası Ankara'da hızlı bir görüşme trafiği yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup çıkışı, Başbakan Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri ile bir araya gelirken, daha sonra Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın odasında da, Kahraman ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un da aralarında bulunduğu kurmaylarıyla bir araya geldi.Bu arada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi dikkat çekti. Gül, Bahçeli'nin yanından çıktıktan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısına katıldı. Kısa bir süre sonra da kurmaylarıyla değerlendirmesini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sorular karşısında, şimdilik bir şey söylemeyeceğini belirtip, Bahçeli ile bugün yapacağı görüşmeyi işaret etmişti.

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