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Vali amcadan büyük sürpriz

Ercan TOPAÇ
ERCAN TOPAÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018
Vali amcadan büyük sürpriz
ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kent genelinde tespit ettirdiği 279 yetim ve öksüz çocuğa mektup göndererek, "Eğer annen veya baban hayatta olsaydı, özlemini çektiğin, almalarını istediğin şey ne olurdu" diye sordu. Kimi çocuk babasını, kimisi baba şefkatini istediğini söyledi. Kimisi bununla birlikte kendisine ait bir oda ya da bisiklet talep etti. Önceden belirlenen çocukların evlerine kadar giden Sonel, hayırseverlerin yardımlarıyla temin edilen hediyeleri de beraberinde götürerek çocuklara teslim etti. Çocuklar, karşılarında bir anda Vali amcalarını görmenin sevincini yaşarken, mutlulukları da görülmeye değerdi.
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Vali amcadan büyük sürpriz
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