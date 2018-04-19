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2 'li hakkında flaş karar

'li Osman Baydemir ve 'ın vekilliği düştü

Giriş Tarihi: 19.4.2018 15:05 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 15:24
2 HDP'li hakkında flaş karar

Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Milletvekili 'ın milletvekilliği düşürüldü.

'nda, Baydemir ve Irmak'ın hakkında mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezalara ilişkin Başbakanlık tezkereleri okunarak, bilgiye sunuldu.

gereğince, TBMM Genel Kurulu'nda okunan tezkerelerin ardından Baydemir ve Irmak'ın milletvekilliği düştü.

POLİS HAKARET SUÇUNDAN 1 YIL 5 AY CEZA VERİLMİŞTİ

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çarptırıldığı 10 yıl hapis cezasını, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de HDP 'e polise hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı.

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2 HDP'li hakkında flaş karar
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