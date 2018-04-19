24 Haziran seçiminde ilkler yaşanacak

HAFTA SONU GENEL KURUL GÜNDEMİNE GELECEK

Erken seçim için 24 Haziran tarihi açıklandı. Sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden erken seçim kararı çıkarılması var. Başbakan Binali Yıldırım'ın imzaladığı, erken seçim teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, Cuma günü Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak. Hafta sonu ise Genel Kurul gündemine gelecek.

Genel Kurul'da, erken seçim kararının çıkması için, oylamaya katılan milletvekillerinin yarısından bir fazlasının oyu gerekiyor. Ardından da Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklayacak.