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seçiminde ilkler yaşanacak

Türkiye 'da sandık başında olacak. Önce Meclis'ten kararı çıkarılacak. Ardından da Yüksek Seçim Kurulu seçim tavkimini açıklayacak. Bu seçimde ilkler de yaşanacak. Seçmen aynı anda hem parti hem de cumhurbaşkanı adayı için oy verecek. Partiler ittifak yaparak seçime girebilecekler

Giriş Tarihi: 19.4.2018 09:44
24 Haziran seçiminde ilkler yaşanacak

HAFTA SONU GENEL KURUL GÜNDEMİNE GELECEK

için tarihi açıklandı. Sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden erken seçim kararı çıkarılması var. Başbakan Binali Yıldırım'ın imzaladığı, erken seçim teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, Cuma günü Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak. Hafta sonu ise Genel Kurul gündemine gelecek.

Genel Kurul'da, erken seçim kararının çıkması için, oylamaya katılan milletvekillerinin yarısından bir fazlasının oyu gerekiyor. Ardından da Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklayacak.

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24 Haziran seçiminde ilkler yaşanacak
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