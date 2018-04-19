CHP’nin önünde 4 seçenek var!

İşte İdris Kardaş'ın CHP'deki adaylık krizi analizi…

KILIÇDAROĞLU NEDEN "ADAYIM" DEMİYOR?

Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefet partisi lideri olarak normal siyasi davranış kalıpları içerisinde yapması beklenen şey kendisinin aday olmasıydı. Zira ülkeyi yönetmeye en yakın siyasi parti yani ana muhalefet partisi lideri olarak ülkeyi yönetme iddiasında olması rasyonel bir çıkış olacaktı. Ancak bugüne kadar hiçbir zaman Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkması ihtimali konuşulmadı. Ne kendi partisinden böyle bir açıklama duyduk ne de ittifak etmeyi düşündükleri diğer muhalefet partilerinden böyle bir çağrı duyduk.





KILIÇDAROĞLU KAYBEDERSE HERŞEYİNİ KAYBEDECEK

Aslına bakarsanız böyle bir durumla karşı karşıya kalmak bir siyasetçinin en son isteyeceği şey olmalıdır. Ancak Kılıçdaroğlu bu konuda pek istekli görünmüyor. Nedenleri açık. Cumhurbaşkanı adayı olup kaybederse milletvekili de olamayacağı için genel başkanlık koltuğundan olacak. Kendisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında şansının olmadığını düşünüyor ki bu konuyu hiç açmıyor.

CHP ÇİZGİSİNDE BİR ADAYIN ŞANSI YOK

Kılıçdaroğlu'nun yapabileceği ikinci seçenek kendi partisinin içinden yada partisine yakın dışarıdan bir ismi aday olarak gösterip diğer muhalefet partilerinin bu adayı desteklemelerini istemek olabilir. Böyle bir isim henüz ortada yok açıkçası. Bahçeli'nin, Erdoğan ismini zikretmesinin üstünden aylar geçti ama böyle bir aday çıkmadı CHP içinden. Ancak bu seçenekte Kılıçdaroğlu için zor olan durum ise şu. CHP çizgisinden birini aday gösterdiği andan itibaren aday olan kişi, bir lider gibi kampanya yürütecek ve tüm ışıklar onun üzerinde olacak. Kampanya süresince Kılıçdaroğlu'dan daha karizmatik olarak algılanması sağlanacak. Kazanırsa ülkeyi yönetecek ve Kılıçdaroğlu sıradan bir milletvekili olarak hayatına devam edecek. Siyasetin doğasına ters olan bu durum sonucunda da seçilen kişi CHP'nin başına geçmek durumunda kalacaktır. Kılıçdaroğlu bu senaryodan ürker, istemez.

CHP'NİN İÇİNDEN BİR ADAY KILIÇDAROĞLU İÇİN BİR RİSK

Gösterdikleri aday kazanmasa da yine Kılıçdaroğlu'nun koltuğu tehlikeye girer. Zira gösterilen aday, muhalefetin de desteğini alacaksa ki bu da yüzde 30-35 bandında oy demektir, bu oran Kılıçdaroğlu'nun aldıklarından fazla olacak ve seçim kampanyası boyunca daha karizmatik hale getirilen, ön plana çıkarılan aday kişi seçimi kaybetse bile CHP'nin başına geçmesi konuşulacak ve muhtemeldir ki gerçekleşecektir. Sonuçta Kılıçdaroğlu'nun CHP içinden ve çizgisinden birini aday göstermesi yine kendisi için risktir.

CHP DİĞER MUHALEFET PARTİLERİNİN ADAYINI DESTEKLERSE TABANA AÇIKLAYAMAZ

Kılıçdaroğlu'nun diğer bir seçeneği ise muhalefet partilerinden bir adayı desteklenmesi yönünde olabilir. Kazanınca kendisi de kazanmış olacak, kaybederse aday gösterilen parti kaybetmiş olacak. Dolayısıyla akla en yatkın senaryo bu olabilir. Peki ama hangi partiden kimi aday gösterebilir CHP? Burada da seçenekler çok zor açıkçası.

TÜM MUHALEFETİN ÜZERİNDE UZLAŞABİLECEĞİ BİR ADAY YOK!

İlk seçenek; Ekmeleddin İhsanoğlu gibi görece daha silik bir ismi aday gösterip, onun üzerinden seçim kazanılırsa vaad edilen parlamenter sisteme dönüş için çalışmalara başlamak isteyebilirler. (Kılıçdaroğlu'nun bunu yapmak için yine referanduma götürmek zorunda olduğunu bildiğinden emin değilim.) Tüm partilerin üzerinde uzlaşabilecekleri böyle bir aday henüz yok.

KEMALİSTLER TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NA OY VERMEZ

İkinci seçenek; son zamanlarda çokça propagandasını yaptıkları Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'nu aday göstermek isteyebilirler. Ancak burada CHP tabanının ve özellikle son yıllarda CHP içinde ağırlığı iyice artan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve benzer ekiplerin bu isme soğuk baktıkları ortada. Kaftancıoğlu'nun bu konudaki sosyal medya paylaşımı her gün paylaşılıyor. "Sivas Katliamı anması nedeniye panel yapan bir kurumun T. Karamollaoğlu'nu panelist olarak davet etmesi kaç puan? Katil aklama sanatı" Bu bakış açısı CHP içinde ağırlığı hayli fazla olan partililerin çoğunda mevcut. Dolayısıyla bu ismin olması kolay değil.

MERAL AKŞENER CHP'NİN KONTROL EDEBİLECEĞİ BİR FİGÜR DEĞİL

Üçüncü seçenek; Batı medyasının seçim tarihi açıklanır açıklanmaz desteğini açıklamaktan çekinmediği Meral Akşener ismini aday gösterebilir ve destekleyebilirler. Bunun da bir çok açmazı ve problemli yönü var. Henüz yeni ortaya çıkan bir harekete altın tepsiyle ülkeyi yönetme şansı vermek CHP'lilerin ne kadar kabul edebileceği bir strateji olur, tartışılır. Akşener, söylem düzeyinde de baskın ve kontrol edilebilecek bir siyasi figür değil. Dolayısıyla ittifak yaptıkları andan itibaren ipler Kılıçdaroğlu'nun ellerinden kayacaktır. Seçim sonrasında karşılaşacak tablo ve güven ilişkisinin kurulmamış olması bu ittifakı kolay hale getirmiyor. Akşener konusunda ısrar ederse seçim sonrası yaşanılacak olan kayıptan Kılıçdaroğlu sorumlu tutulacak ve yine koltuğundan olacaktır.

CHP'NİN NEYE "HODRİ MEYDAN" DEDİĞİ BELLİ DEĞİL

Seçenekleri bu kadar zor ve çıkmaz sokak barındıran ve neredeyse hangisini uygularsa uygulasın koltuğundan olacak Kılıçdaroğlu'nun neden "erken seçim" "hodri meydan" dediğini siyaset bilimi açıklamak zorunda.

Tüm bu çıkmaz içinde Kılıçdaroğlu'nun aday belirleme sürecini fallara bırakması en rasyonel hamle olabilir.

İDRİS KARDAŞ'IN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ