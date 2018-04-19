Jandama kıskıvrak yakaladı!

İstanbul il Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, av malzemeleri satan dükkânlardan yasadışı yollarla temin edilen kurusıkı tabancaların niteliğinin değiştirilerek ateşli silah haline getirildiği ve İstanbul genelinde satışının yapıldığı bilgisini aldı.

Yapılan fiziki takip ve istihbarı çalışmalar neticesinde, şüphelilerin İstanbul Eyüp'te donanımlı bir silah imalathanesi kurdukları, kurusıkı tabancaları av malzemeleri satan işletmelerden temin ettikleri, tabanca namlularını bilgisayarlı torna tezgâhlarını kullanarak ateşli silaha çevirdikleri, bunun için İstanbul'un farklı yerlerinde bulunan tornacılarla işbirliği yaptıkları belirlendi.





4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin ellerindeki silahları satacağını tespit eden Jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. 3 şüpheli bir araç içerisinde silah alışverişi yaparken suçüstü, 1 şüpheli ise olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin silahları temin ettikleri adreslere de baskın düzenlendi. Baskın sırasında üretim yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Baskın yapılan dükkânda, çok sayıda satışa hazır hale getirilmiş tabanca ile sökülmüş halde kurusıkı tabancanın yanı sıra 100'e yakın namlunun da silahlara monte edilmek üzere hazır bekletildiği görüldü.

SAHTE FATURAYLA SATIŞ

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, bilgisayarlı torna tezgâhlarında namluların üretildiği işyerleri ve av malzemeleri satan 2 işyerinde de Jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Arama yapılan tornacıda namlu yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış silindir şeklinde demirler bulunurken av malzemeleri satan işletmenin, sattıkları tabancaları sahte fatura düzenleyerek gizlediği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Operasyonlarda çok sayıda tabanca ve kurusıkı tabanca ile silah imalatında kullanılan yüzlerce malzeme ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.