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’a propagandası cezası

Akademisyen yazar , sosyal medya hesabı üzerinden ‘Fetullahçı Terör Örgütü propagandası’ yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 11:59
Koray Çalışkan’a FETÖ propagandası cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında '/PDY propagandası yapmak' suçu kapsamında iddianame düzenlenmişti.

1 YIL 6 AY 22 GÜN HAPİS

Başsavcılıkça Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Davaya bakan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, akademisyen Çalışkan hakkında kararını verdi. Koray Çalışkan, atılı suç kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda İstanbul'da Boğaziçi ve Medeniyet Üniversiteleri'ne yönelik gerçekleştirilen FETÖ operasyonları kapsamında Koray Çalışkan da gözaltına alınmıştı.

Çalışkan'ın 17-25 Aralık süreci ve sonrasında teröristbaşı Fetullah Gülen'in terörist olmadığı şeklinde sosyal medya kampanyaları gerçekleştirdiği ve #GüleneİftiraAtma etiketiyle tweetler attığı görülmüştü. Bu tweetler üzerine kendisine teyit amaçlı sorular soran arkadaşlarına da "Sakin olun. Gülen terörist değildir" dediği dikkat çekmişti.

Ayrıca Çalışkan'ın, FETÖ'nün saldırılarını açıktan gerçekleştirmeye başladığı 2013 sonrasında takındığı tavrın yanında mücadelenin en çetin dönemleri 2015 yılında bile söz konusu ihanet örgütüne FETÖ denmesine karşı çıktığı biliniyor…

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Koray Çalışkan’a FETÖ propagandası cezası
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