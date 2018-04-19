Koray Çalışkan'a hapis cezası

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3. duruşmaya katılmayan sanık Çalışkan'ı, avukatı Salim Şen teslim etti.

Karar verileceği belirtilerek savunması sorulan avukat Şen, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Çalışkan'ın, "silahlı terör örgütünün propagandasını yapma" eyleminin sabit olduğunu belirterek, suçun işleniş şekli ve kasta göre 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını hükmetti.

Sanığın eylemi aynı kasıt altında birçok kez işlemiş olması gerekçesiyle 1/4 oranında artırım ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nedeniyle de 1/6 oranında indirim uygulayan heyet, Çalışkan'ın 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti bu ceza hükmünün açıklanmasını, sanığın geçmişteki hali, sabıkasız oluşu ve duymuş olduğu pişmanlığa göre bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşması gerekçeleriyle 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bıraktı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 18 Temmuz 2017'de hazırlanan iddianamede, Koray Çalışkan'ın Twitter hesabından, 17 ve 18 Aralık 2013 tarihlerinde, 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili attığı tweetlere yer verilmiş ve sanığın 27 Aralık 2013'te ise "Gülen'e iftira atma" ve "Diren Türkiye" şeklinde hastag (etiket) paylaştığı aktarılmıştı.

Çalışkan'ın 29 Aralık 2013, 6 Temmuz 2014 ve 6 Ocak 2015, 7, 25 ve 27 Temmuz 2015 ile 21 Ağustos 2015 tarihli tweetlerinin de kullanıldığı iddianamede, 21 Ağustos 2015'te, "Anadolu Ajansı Fetö diye bir şey yazmış, terör örgütüymüş cemaat..Vesayetçiler bile bu kadar ileri gitmemişti" ve 29 Nisan 2016'da "Türkçe olimpiyatları ABD'de binlerce insanın katılımı, Andy Garcia sunuculuğu ve Obama mesajıyla açıldı. Cemaat yurt dışında pazu gösterdi" şeklinde tweetler attığı belirtilmişti.

"ÇALIŞKAN'IN İFADELERİ, FETÖ MENSUPLARINCA KULLANILAN CÜMLELERLE AYNI"

İddianamede, darbe teşebbüsünün gerçekleştiği 15 Temmuz 2016'dan sonraki gün 16 Temmuz'da ise, "Gülen terörist demedim, darbeyi destekledi dedim. Ahbr'de, Samanyolu'nda, HT'de, CNN'de, Halk TV'de bu değişmedi Barış" ve "Gülen 28 Şubat'ta ordunun yanında yer almış, Erbakan'a el çektiren vesayeti desteklemişti", 1 Nisan 2017'de, "Hukuk sistemimiz darbecilikten baklavacı tutuklarsa, bazıları da Çokoprens idam eder. Böyledir imam cemaat ilişkisi" şeklinde tweetler attığı anlatılırken, Çalışkan'ın Facebook hesabından da 14 Nisan 2014'te yaptığı paylaşıma da yer verilmişti.

Sanık Çalışkan'ın 26 Şubat 2014, 30 Ekim 2015, 24 Aralık 2015 ve 13 Mayıs 2016'da, katıldığı bazı televizyon programlarındaki konuşmalarından ifadelerin de irdelendiği iddianamede, bu kişinin Twitter, Facebook ve televizyon programlarında kullandığı ifade içeriğinin, FETÖ/PDY mensuplarınca, seçilmiş hükümete, başbakan ve cumhurbaşkanına örgütsel eylem şeklinde kullandıkları cümleler olduğuna dikkat çekilmişti.

Koray Çalışkan'ın silahlı terör örgütü olan FETÖ/PDY'yi, terör örgütü değil hizmet olarak adlandırmasının, örgütün 15 Temmuz 2016'da 249 kişinin şehit edilmesiyle sonuçlanan darbeye teşebbüs eylemiyle en yüksek noktaya gelmiş olan eylemlerini övücü nitelikte olduğu da aktarılan iddianamede, bu söylemlerin terör örgütünün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütü övecek nitelikte propaganda yapmak suçunu oluşturduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.

İddianamede, Çalışkan'ın, "yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.