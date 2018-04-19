Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Muhalefette hesaplar alt üst

Muhalefette hesaplar alt üst

Erken kararı hesapları alt üst etti. Muhalefette ittifak, adayı ve sancısı başladı. ittifak trafiğini hızlandırma kararı aldı

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018
Muhalefette hesaplar alt üst
Genel Başkanı 'nin 26 Ağustos'ta erken e gidilmesi çağrısının ardından alınan 'da e gidilmesi kararı muhalefetin 2019 hesaplarını alt üst etti. Cumhurbaşkanlığı ve ler için ve Saadet Partisi başta olmak üzere parlamento dışındaki lerle ittifak hesapları yapan ve bunun için mayısta temas trafiğine başlamayı planlayan , erken seçim çağrısının ardından ittifak trafiğini hızlandırma kararı aldı. CHP'de bir başka tartışma konusu ise adayı ve genel seçimler için adayların tüzükte öngörülen le belirlenip belirlenemeyeceği yönünde. Cumhurbaşkanı 'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle yaptığı görüşmeden çıkan 24 Haziran'da erken seçime gidilmesi kararı CHP'nin dün Genel Başkan başkanlığında yapılan MYK toplantısında da masaya yatırıldı. Şubat ayında yapılan 36. Olağan kurultay, Mart ayında yapılan tüzük kurultayının ardından 2019'da yapılacak leri gündemine alan ve gerek seçim gerekse de aday belirleme süreci hazırlıklarında da önceliği yerel seçimlere veren CHP, erken seçim kararıyla birlikte stratejisini yeniden ele aldı. Erken seçim kararıyla birlikte hesapları alt üst olan CHP yönetiminde bir yandan Cumhurbaşkanı adayı bir yandan da genel seçimlere yönelik milletvekili adayları nedeniyle telaş yaşanıyor.

ADAY VE ÖN SEÇİM KRİZİ
CHP yönetiminin erken seçim olasılığına rağmen bugüne kadar cumhurbaşkanı adayı konusunda herhangi bir adım atmaması yine her fırsatta 'erken seçim beklentisinin dile getirilmesine rağmen bu yönde hazırlık yapılmaması partide de eleştiri konusu oluyor. CHP yönetiminin erken seçim kararının ardından ise ilk iş olarak genel seçimler için aday belirleme sürecini başlatması beklenirken ön seçim konusunda ise erken seçim takviminin yetişmeyebileceği, bu durumun da partide sert tepkilere yol açabileceği kulislerde dile getiriliyor. CHP kulislerinde ayrıca cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı 'in adı geçerken , İlhan Kesici gibi isimlerin de nabız yokladığı kaydediliyor.

İTTİFAK İÇİN HIZLI TRAFİK
Erken seçim kararıyla harekete geçen CHP yönetimi, olası ittifaklar için de hızlı trafik yönetme kararı aldı. CHP kulislerinde İyi Parti'nin seçime katılamaması durumunda ittifak görüşmelerinin çerçevesinin değişeceği yorumları yapılırken MYK'da alınacak kararlar doğrultusunda siyasi partilerle ittifak görüşmelerine başlanacak. Ardından da kısa sürede ittifak olasılıkları doğrultusunda liderler zirvesi planlanıyor. CHP, HDP ile ittifak seçeneğini de değerlendiriyor. CHP Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda her partinin kendi adayını çıkarması ikinci turda en çok oyu olan adayın etrafında birleşilmesi görüşünü koruyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Muhalefette hesaplar alt üst
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN