Afrin operasyonuyla Türkiye’nin 6 kazanımı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Afrin
'de yapılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın sonuç raporunu yayımladı. Raporda, harekâtın Türkiye
için önemli kazanımlar sağladığına vurgu yapılarak PKK
/PYD'nin olası terör saldırılarının önlendiği ve terör örgütünün varlığının sınır hattından 35 km uzaklaştırıldığına dikkat çekildi. Raporda ayrıca, Türkiye'nin Suriye'deki jeopolitik denklemin içindeki yerinin kuvvetlenerek bölgedeki önemli aktörlerden biri olduğu açıklandı. TSK'nın Afrin'deki terör örgütlerini temizlemek için yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı, Türkiye'nin önündeki engelleri ortadan kaldırdı. SETA tarafından yayımlanan raporda, Afrin operasyonunun sonucunda Türkiye'nin kazanımları 6 başlık altında değerlendirildi. İşte o 6 madde: SINIR GÜVENLİĞİ:
Zeytin Dalı Harekâtı sayesinde sınır güvenliği sağlanarak Hatay
- Osmaniye
- Kilis-İslâhiye bölgesinde PKK/
PYD'nin terör saldırıları önlendi. Terör örgütünün varlığı sınır hattından 35 kilometre uzaklaştırıldı. Yerel unsurlarla birlikte harekât icra edilerek etkili sonuçlar alındı. Harekât, 15 Temmuz sonrasında net bir şekil alan yeni ulusal güvenlik doktrininin devamı niteliğindedir. Bu stratejiye göre, Türkiye, Suriye ve Irak'ta ortaya çıkan güvenlik boşluğundan kaynaklanan güvenlik tehditlerini ancak askeri araçların etkin bir şekilde devreye sokulmasıyla sınırlandırabilir. PKK/PYD'NİN UZAKLAŞTIRILMASI:
Terör örgütü PKK/PYD, Afrin'den topraksızlaştırılarak yeniden tehdit olma ihtimali azaltıldı. Terör örgütüne Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından büyük bir darbe vuruldu. Mehmetçiğin kahramanca mücadelesi sonrasında Afrin terörden temizlenerek sivil halk yeniden huzura kavuştu. TERÖR İTTİFAKINA DARBE:
PKK/PYD'nin çeşitli provokasyonlarda bulunarak diğer terörist unsurlarla yaptığı ittifaklara da darbe vuruldu. Sosyal medya üzerinden Türkiye'yi karalama kampanyasına giren terör örgütünün faaliyetleri, Türkiye'nin titizlilikle yürüttüğü mücadeleyle birlikte sarsılmaya başladı. Bölgedeki sivil halkın terör örgütünün kara propagandalarını ortaya çıkarması PKK/ PYD'nin hiçbir sivil unsurdan destek alamamasını sağladı. FIRAT KALKANI'NA DESTEK:
Afrin operasyonuyla Fırat Kalkanı
ve İdlib harekât alanları bağlanarak Suriye muhalefetinin karasal hâkimiyeti birleştirildi. Hem alan birliği hem de muhalifler arasındaki ideolojik ve askeri birlikteliğin koşulları sağlandı. TÜRKİYE'NİN YERİ GÜÇLENDİ:
Harekâtla birlikte Türkiye'nin Suriye'deki jeopolitik denklem içindeki yeri kuvvetlendi. Türkiye olmadan bölgeye barış ve huzurun gelemeyeceği ispatlandı. YENİ İSTİŞARE ALANLARI:
Halep kenti üzerinde doğu-batıkuzey hattında bir baskı aksı oluşturularak şehirdeki rejim güçlerine uyarı verildi. Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurgulaması sonrasında Rusya ile yeni istişare alanları oluştu. PATLAYICI TEMİZLİĞİ
Afrin'de
arama-tarama çalışmalarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın evlere tuzakladığı 103 patlayıcıyı merkezin 3 kilometre güneyinde toplayarak, kontrollü şekilde patlattı.