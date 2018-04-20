Askerlik yerleri belli oldu! 98/2 Mayıs celp dönemi | e-Devlet askerlik yeri sorgulama burada

2018 Mayıs celp döneminde birliklerine teslim olacak asker adayları bugün askerlik yerlerinin belli olmasını bekliyor. Vatandaşlık portalı e-Devlet üzerinden askerlik yerlerini sorgulayabilecek vatandaşların yanıt aradığı sorunun bugün yanıtlanması bekleniyor. Siz de askerlik yerlerini öğrenmek için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz. 98/2 Mayıs celp dönemi askerlik yeri sorgulama burada!

ASKERLİK YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ASKERLİK YERİ NASIL SORGULANIR?

Bireyler e-Devlet üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilmek için e-Devlet şifresine sahip olmalıdırlar. 98/2 Mayıs celp döneminde askere gidecekler e-Devlet üzerinden Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu Sorgulama ve ASAL sevk başvurusu sayfasından askerlik yerleri açıklandığı andan itibaren sevk edilecekleri yerleri öğrenebilecek.

ASKER İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Her ne kadar askerlere gerekli temel techizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.

1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan

2. Banyo MalzemeleriŞampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.

3. Kişisel Bakım MalzemeleriTırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...

4. El ve Yüz İçin Vücut KremiAskerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.

5. İçlikAcemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.

6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi

7. Traş MalzemeleriTraş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.

8. SaatNöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.

9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell HizmetiAnkesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.

10. Bot Boyası ve Bot FırçasıHer sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.

11. İğne iplik ve Çengelli iğneKıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.

12. Ortopedik tabanlık ve VatkaAyaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.

13. Askılık

14. Islak Mendil ve Selpak

15. Yara bandı ve Kulak tıkacı

16. Sivil GiysilerÇarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.

17. Bankamatik Kartı

18. Mantar Kremi

19. Seccade