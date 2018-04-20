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Yıldırım mecliste konuşuyor

meclisteki oturumunda konuşuyor. Erken seçim hakkında konuşan Başbakan Yıldırım, "’de adaylık açıklayanlar ardı ardına devam ediyor. Kemal Bey’e tavsiyem elini çabuk tutsun, sonra sıra kalmayacak." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.4.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 16:33
Başbakan Yıldırım mecliste konuşuyor

"'nin son 2 yılında demokrasimiz çok çetin sınavlardan geçti. Bu mücadele demokrasi tarihinde altın harflerle yazılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin son ı olarak hitap etme onurunu yaşıyorum."

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Başbakan Yıldırım mecliste konuşuyor
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