Başbakan Yıldırım mecliste konuşuyor

"Türkiye'nin son 2 yılında demokrasimiz çok çetin sınavlardan geçti. Bu mücadele demokrasi tarihinde altın harflerle yazılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak hitap etme onurunu yaşıyorum."

Ayrıntılar geliyor...