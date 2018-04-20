Başbakan Yıldırım mecliste konuşuyor

BaşbakanBinali Yıldırım meclisteki erken seçim oturumunda konuşuyor. Erken seçim hakkında konuşan Başbakan Yıldırım, "CHP’de adaylık açıklayanlar ardı ardına devam ediyor. Kemal Bey’e tavsiyem elini çabuk tutsun, sonra sıra kalmayacak." ifadesini kullandı.
Giriş Tarihi: 20.4.2018 16:21Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 16:33
"Türkiye'nin son 2 yılında demokrasimiz çok çetin sınavlardan geçti. Bu mücadele demokrasi tarihinde altın harflerle yazılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak hitap etme onurunu yaşıyorum."