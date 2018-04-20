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Başkentte 'nün ""ne operasyon

ile yapılan ortak çalışma sonucu, TEM ekiplerince 'nün "" olarak bilinen ikamet ile özel etüt eğitim merkezine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Aynı eğitim merkezinde öğretmen olarak çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen M.A. da ekiplerce gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 20.4.2018 16:27 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 16:35
Başkentte FETÖ'nün gaybubet evine operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı () ile yapılan ortak çalışma sonucu, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () "" olarak bilinen adres ile özel etüt eğitim merkezine düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

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KEÇİÖREN'DE EŞZAMANLI BASKIN

Alınan bilgiye göre, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranan zanlıların yakalanması amacıyla Keçiören'de FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak bilinen ikamet ile özel etüt eğitim merkezine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, FETÖ üyesi S.A.K, S.S.K. ve R.A. yakalandı.

Zanlılardan S.A.K'nin aynı ilçedeki bir özel etüt eğitim merkezinde öğretmen olarak çalıştığı belirlendi.

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Aynı eğitim merkezinde öğretmen olarak çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen M.A. da ekiplerce gözaltına alındı.

Hücre evindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

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Başkentte FETÖ'nün "gaybubet evi"ne operasyon
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