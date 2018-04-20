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Çocuklara pastasını üfleten hainler yakalandı!

i Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hesaplarından paylaşılan ve terör örgütü elebaşı 'ın nde üzerinde Kürtçe yazıların olduğu pastanın başında çocukların yer aldığı fotoğrafla ilgili çalışma başlattı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 10:10
Çocuklara PKK pastasını üfleten hainler yakalandı!

'nde terör örgütleri ve 'a yönelik operasyonlarda her iki örgüte de darbe vuruldu. Operasyonda, PKK'nın elebaşı 'ın nü küçük yaştaki çocuklara pasta üfleterek kutlatan ve bunu hesaplarından paylaşan 2 şüpheli tutuklandı. Yine Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda her iki örgüte de darbe vuruldu.

HDP İLÇE EŞ BAŞKANLARI

Küçük yaştaki çocukları pastanın etrafında toplayıp fotoğraf çeken, kendileri fotoğraf karesine girmeyen kişilerin Çayırova ilçe Eş Başkanları Ş.T. ve E.K. olduğu belirlendi. Ş.T. ve E.K.'nın gözaltına alınmasının ardından derinleştirilen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda, M.Y., D.A., E.A., M.D. ve G.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Gebze İlçe Başkanı D.A. ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü pastasını yapan pastacı M.Y. tutuklandı. E.A., M.D. ve G.D. adlı şahıslar le serbest bırakıldı. Ayrıca şüpheliler hakkında 'Çocuk istismarı' suçlaması kapsamında da soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

DEAŞ'A OPERASYON

Yine Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüte taban kazndırmak amacında oldukları tespit edilen şahısların bazılarının ülkesindeki çatışma bölgelerine gidip geri döndükleri belirlendi. Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütünün hedef ve ideolojisi çerçevesinde Selefi/Tekfiri görüşler doğrultusunda eğitim faaliyetlerinde bulundukları saptandı. Ayrıca DEAŞ terör örgütüne müzahir şahısların çocuklarının eğitimlerini örgütün benimsediği Selefi/Tekfiri ideolojisi çerçevesinde Darıca ilçesinde bulunan C.E. isimli şahsın ikametinde gerçekleştirdikleri tespit edildi.

3 TUTUKLAMA

Ekiplerce 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Çocuklara PKK pastasını üfleten hainler yakalandı!
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