Gabon’dan getirilen 3 FETÖ’cü tutuklandı

Orta
Afrika ülkesi Gabon'da yürütülen operasyonda yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirilen 3 üst düzey FETÖ
'cü İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldıkları mahkemece "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "Uluslararası casusluk yapma" suçlarından tutuklandı. Örgütün yurtdışındaki sözde eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili önemli detaylara yer verilen savcılığın sevk yazısında FETÖ'nün 110 yabancı ülkede yapılandığı, aralarında Gabon'dan getirilen şüphelilerin de yer aldığı 4 bin 167 şüphelinin tespit edildiği ve soruşturma kapsamına alındığı bildirildi. Sevk yazısında şüpheliler Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ve FETÖ elebaşısının çağrısı üzerine Bank Asya
hesaplarında artırıma gittikleri belirtildi. Örgütün elebaşısı Fetullah Gülen
'in Gabon'daki operasyonu eşkıyalık olarak eleştirmesine de sevk yazısında yer verildi.