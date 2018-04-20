Kolları sıvayın kapı kapı dolaşın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, seçim
tarihinin belli olmasının ardından milletvekilleri ve parti kurmaylarıyla dün AK Parti
Genel Merkezi'nde kahvaltıda bir araya geldi. Erdoğan, toplantının ardından Uyum Üst Komisyon toplantısına başkanlık etti. 4 saat 15 dakika süren bu toplantıda da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ahmet Sorgun sunum yaptı. Erdoğan, milletvekilleriyle yaptığı toplantıda ise şu mesajları verdi: 'BEN' DİYEN TRENDEN İNER:
AK Parti bir dava partisidir. Kendini bu davanın üzerinde görerek, "Ben" diyenlerle yollarımızı ayırırız. Geçmişte de "Ben" diyerek kendi hırslarını ve çıkarlarını partinin üzerinde görenler silinip gitmiştir. Bu durumda olanlar, ya trenden kendileri inmiştir ya da biz indirmişizdir. Bugün de böyle olacak. Bu nedenle kimse benlik hevesine kapılmasın. Aday olmayanlar üzülmesin, "Gözden düştük" diye düşünmesinler. Onlarla farklı şekilde yola devam ederiz. Aday olanlar da sevinmesin. Kişisel hırsları olanlara bu partide yer yok. Birikimi yüksek, gönlü zengin, kalbi sağlam olanlarla yola devam edeceğiz. SAHAYA İNELİM:
Dünyada çok önemli gelişmeler var. Özellikle de Suriye
'de... Bu nedenle bu kritik süreçte işi uzatmayıp bir an önce yeni sisteme geçip, önümüze bakmalıyız. Ben önümüzdeki hafta itibarıyla sahaya iniyorum. Hemen vakit kaybetmeden meydanlara ineceğiz. Sizin de yapmanız gereken bir dakika bile vakit kaybetmeden çalışmalara başlamanızdır. Herkes sahaya çıksın, kolları sıvasın. Ev ev dolaşsın, vatandaşlarla kucaklaşsın. Bu seçimde ilk defa ittifak uygulanacak. Oy pusulasında mühürün özellikle AK Parti kısmına vurulması konusunda seçmene bilgi verin. GEVŞEMEYİN:
Kamuoyunda, sandığa giderken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a, milletvekili seçimlerinde başka partiye oy verilebilir algısı oluşturulmaya çalışıyor. Bu çok tehlikelidir. Buna izin vermemeliyiz. İttifak yapıyoruz diye oy kaptırmayalım. Bize halktan yüksek teveccüh var diye gevşemeyin. Gece gündüz uyumadan çalışacağız. KARA PROPAGANDA:
Seçmeni mühür konusunda uyarın. Özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımız üzerinde kara propagandaya karşı dikkatli alalım. Çünkü, bölgede ittifaka verilen oylar MHP
'ye gidecek diye propaganda yapılacak. İttifak yapıyoruz diye Kürt vatandaşlarımızın uzaklaşmasına izin vermeyelim. ERDOĞAN, ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Çin
Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping
ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dün gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye
ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Türkiye'de öngörülen yatırımlara değinen iki lider, Suriye'deki son gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimyasal silahların kullanımına Türkiye'nin öteden beri karşı olduğuna işaret ederek, önümüzdeki süreçte gerilimin tırmanmasına mahal verilmemesinin önemli olduğunu vurguladı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirten iki liderin, terörle ortak mücadelenin önemine de değindikleri kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle Çin Devlet Başkanı Şi'ye 13. Ulusal Halk Kongresi'nde tekrar devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini sözlü olarak da ilettiği öğrenildi