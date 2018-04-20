Son dakika: Baronu tutuklatan bağlantılar

Uyuşturucu baronu olarak bilinen İranlı Naci Şerifi Zindaşti ve adamlarına ilişkin yürütülen soruşturmada Zindaşti ile birlikte 2'si polis 6 şüpheli tutuklandı. Bir polis memuru tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zindaşti'nin eşi ile birlikte 3 kişi ise adli kontrol şartıyla savcılık tarafından serbest bırakıldı.

3 CİNAYET İLE SUÇLANDI

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce Zindaşti hakkında verilen tutuklama kararında, şüphelinin eylemleri gözler önüne serildi. Hakimlik kararında, Zindaşti'nin kızının ölümünden sorumlu tuttuğu Çetin Koç isimli şahsın 4 Mayıs 2016'da öldürülmesi, 29 Nisan 2017'de İran uyruklu medya patronu Saeed ve Kuveyt uyruklu işadamı Muhammed'in silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olaylarına karıştığı, bu olayların şüphelinin azmettirmesi neticesinde gerçekleştiği yönünde kuvvetli delillerin bulunduğu kaydedildi.

METİN TOPUZ İLE BAĞLANTILI ÇIKTI

Kararda, şüphelinin FETÖ bağlantısı olduğu anlaşılan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile HTS kayıtları tespit edildiği, analiz kayıtları incelendiğinde tesadüfe yer bırakmayacak şekilde birçok görüşmelerinin olduğu belirtildi. Zindaşti'nin Ergenekon soruşturmasında Zekeriya Öz'ün dosyasında "Terazi" kod isimli gizli tanık olduğu ifade edildi. Dolayısıyla şüphelinin hasmı olan şahıslara ilişkin polis bağlantısını kullanarak bir takım bilgiler edindiği, bu bilgiler ile bir takım eylemlere giriştiği, olaylarda azmettirici vasfında olduğu kaydedildi.

Şüphelilerden Başkomiser Fatih Yılmaz'ın ise, Naci ile sık görüşmelerinin olduğu, Naci'nin talimatlarıyla bir takım gizli bilgileri bu kişiye aktardığı, menfaat ya da farklı saiklerle suç örgütüne yardım ettiği belirtildi.

Kararda şüpheli Naci Şerifi Zindaşti'nin 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Tasarlayarak tam gütme saikiyle öldürme' suçları kapsamında tutuklandığı belirtildi. Ayrıca, şüpheli Seyyid Nurallah Rezai'nin Zindaşti'nin kurduğu iddia edilen 'suç örgütüne üye olmak', Ali Savaşır'ın 'suç örgütüne yardım', başkomiser Fatih Yılmaz ile emekli polis memuru Ergül Kapukaya'nın ise 'suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından tutuklandığı kaydedildi.

Diğer taraftan, Naci Şerifi Zindaşti'nin eşi ile birlikte 3 kişinin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'nca serbest bırakıldığı öğrenildi.