Son dakika: Darbeci hainler yaralı vatandaşı tekmelemiş!

FETÖ'nün darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada darbeci hainlerin yaralı bir vatandaşı tekmelediği ortaya çıktı. Tanık S.M. de Başbakan Binali Yıldırım'ın darbe karşıtı açıklamasını televizyonda izledikten sonra Genelkurmay Başkanlığı önüne gitmek için ofisinden ayrıldığını belirtti.

Karargahtan silah sesleri gelmesi nedeniyle polisin geçişine izin vermemesi nedeniyle AK Parti Genel Merkezine geçtiğini anlatan S.M. bir zaman sonra iki tankın parti merkezine geldiğini kaydetti. Vatandaşlarla tankların üzerine çıktıklarını belirten S.M, tank komutanı teğmene darbe olduğunu, yanlıştan vazgeçmeleri gerektiğini söylediğini aktardı.

"BİZLER DE ÜZERİNDEYDİK"

Israrlara rağmen askerlerin tankı durdurmadığını ifade eden S.M, "Tanklar geldiği yöne doğru gitmeye başladı, bizler de üzerindeydik. Bir zaman sonra ben tanktan atladım. Benimle birlikte tanktan biri daha atladı, başından yaralanmıştı. Hastaneye götürdüğümüzde şehit olmuştu. Bu kişinin daha sonra şehit Emin Güner olduğunu öğrendim." diye konuştu.

YARALI VATANDAŞI TEKMELEMİŞLER

Tanık S.C. ise darbe girişiminden kısa süre önce zırhlı birliklere atandığını ifade etti. Sanıklardan birçoğunu tanımadığını ancak olay tarihinde nizamiye bölgesinde tankların çıkması için emir veren albayı teşhis edebileceğini söyledi. Mahkeme heyetinin izniyle sanık eski albay İsa Sancaklı'yı teşhis eden S.C, "Bu albay Genelkurmay Başkanlığında şehitlerin olduğunu söyleyerek tankların bir an önce çıkmasını istiyordu." dedi.

Kışladan çıkan iki tankın bir süre sonra birliğe döndüğünü anlatan S.C, zırhlı araçlardan birinin üzerinden yaralı bir sivilin bulunduğu bildirdi. Tanktaki askerlerin yaralı için "İŞİD'li, terörist" dediklerini aktaran S.C. şöyle devam etti:

"Tankın üzerindeki sivil yaralı için terörist ya da İŞİD'li dediler. Onu tanktan indirdik, yere koyduk. Daha sonra tank tarafından ezilmesin diye bulunduğu yerden başka bir tarafa taşıdık. Bu sırada yerdeki bu yaralıyı nizamiyedeki askerlerden biri tekmeledi ancak kimin vurduğunu karanlık olduğu için seçemedim."