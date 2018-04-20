Van Emniyeti’nden büyük darbe

Van Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde gelen bir ihbarı değerlendirdi.

Ekipler, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlayarak Van ili Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde metruk bir adreste operasyon gerçekleştirdi.





Operasyonda, 2 adet kalaşnikof marka silah, 5 adet anti tank roket başlığı, 1 adet anti personel roket başlığı, 6 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet kalaşnikof marka silaha ait şarjör, 71 adet uçaksavar fişeği ve 207 adet kaleşnikof marka silaha ait fişek ele geçirildi.





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Emniyetten yapılan açıklamada; "Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm kurumlarıyla gerekse terörle mücadelede diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.