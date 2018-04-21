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Acıbadem muhtarını şehit eden darbecilere müebbet

Acıbadem’deki binasını işgal etmeye çalışan ve muhtar Mete Sertbaş’ı şehit eden darbecilere ceza yağdı

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Acıbadem muhtarını şehit eden darbecilere müebbet
Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Acıbadem'deki binasını işgal etmeye çalışırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 41 askerin yargılanmasına devam edildi. 27. 'ndeki davada mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini aldıktan sonra kararını açıkladı. Sanıklar Astsubay Serkan Aplak, uzman çavuşlar Ali Karahan, , , Hasan Övez ve Yasin Kayhan, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve "6 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı. Sanık Teğmen Şerif Özbay'ın 6 kişinin değil, 2 kişinin ölümünden sorumlu olduğunu belirten heyet, bu sanığa da, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve "2 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, er sıfatları nedeniyle eylem içindeki katılma ve hareket durumlarını göz önüne aldığı 33 ere ise 'nun 62. maddesinde yer alan indirim halini uygulayarak, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve "6 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 7'şer kez müebbet hapis cezası hükmü kurdu. Tutuklu sanıklardan Er Muhammet Şahin'in, olaylarda dahli olmadığı gerekçesiyle tüm suçlardan beraatına karar veren heyet, bu sanığın tahliyesini de kararlaştırdı. Heyet, sanıkları diğer suçlardan da değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırdı.
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Acıbadem muhtarını şehit eden darbecilere müebbet
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