Bizim adayımız milletin adamı

AK Parti
ve MHP'nin erken genel seçimlerin 24 Haziran
'da yapılmasına ilişkin önergesi dün TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.
Başbakan Binali Yıldırım
, seçimlerin, Türkiye'nin 100. yıl hedefleri açısından da son derece önemli olduğunu dile getirdi. Jeopolitik riskler ve ortaya çıkan gelişmelerin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve yapılarıyla uygulamaya geçmesini zorunlu hale getirdiğini kaydeden Yıldırım, bu risklerin görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.
"Türkiye üzerine plan yapan odaklar, Cumhurbaşkanımızın seçim tarihini açıklamasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı" ifadesini kullanan Yıldırım, "Demokratik siyaset refleksimiz Türkiye'ye yönelik karanlık hesap ve söylemlerin önünü tıkamıştır. 15 Temmuz hain saldırı karşısında, millete yakışır yiğitlikte ve cesaretle bu Meclis durmasını bilmiş, alçak FETÖ mensuplarına gereken dersi vermiştir" dedi. Bu seçimlerde gizli saklı ittifakları sona erdirdiklerini kaydeden Yıldırım "Bizim ittifakımız millet, cumhur ittifakıdır. Güçlerimizi birleştirerek sandığa gidiyoruz hayırlı uğurlu olsun. Hakkınızı helal edin, hakkımız helal olsun. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan
'dır milletin adamıdır" dedi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da "Seçim tartışmalarıyla geçirilecek 562 günümüz yoktur. 16 Nisan anayasa referandumuyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne herhangi bir gecikme olmaksızın geçilmelidir. 24 Haziran, cumhurun dirilişine, Türkiye Cumhuriyeti'nin şahlanışına sahne olacaktır" diye konuştu.
Yapılan oylamaya katılan 386 milletvekili de kabul oyu kullandı. "KEMAL BEY, ELİNİ ÇABUK TUT"
CHP'den arka arkaya gelen cumhurbaşkanı adaylığı açıklamaları da toplantıda esprilere neden oldu. AK Partili sözcüler sık sık bu durumu gündeme getirip espri yaptı. Başbakan Yıldırım, CHP'de adaylık açıklamalarının ardı ardına devam ettiğini ifade ederken "Kemal beye tavsiyem elini çabuk tutsun, sonra sıra kalmayacak" diye konuştu. "ABD KENDİ İŞİNE BAKSIN"
Bu arada Başbakan Yıldırım, Küçükesat Bağcılar Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'deki seçimlerin OHAL şartlarında yapılmasına ilişkin ABD açıklamasını değerlendiren Yıldırım, şöyle konuştu: "Önce onlar kendi işlerine baksın. Bir buçuk sene geçti hâlâ seçimlerde hile yapıldı tartışmaları Amerika'da bitmedi. Amerikalılar seçim görmek istiyorlarsa Türkiye'ye gelsinler ne kadar şeffaf olup olmadığını yerinde görsünler." ERKEN SEÇİM KARARI RESMİ GAZETE'DE
Genel Kurul'da kabul edilen erken seçim önergesi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yayımlanan kararda "TBMM genel seçimlerinin yenilenmesi ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına, TBMM Genel Kurulu'nun 20.04.2018 tarihli 89'uncu birleşiminde karar verilmiştir" denildi. Böylece seçim takvimi de resmen başladı. 'SON BAŞBAKAN' VURGUSU
Başbakan Yıldırım, "Karşınızda, 65. Hükümet'in Başbakanı olmanın yanında Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum" dedi. Zübeyde YALÇIN-Evrin GÜVENDİK-Eda IŞIK-Ali EKEYILMAZ