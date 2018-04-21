Cumhur İttifakı’na yurdışından tam destek

Türkiye, 24 Haziran'da gerçekleşecek erken seçimlere hazırlanırken yurtdışında yaşayan Türk vatandaşların tercihi şimdiden belli oldu. Geçtiğimiz yıl yapılan referandumda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne tam destek veren yurtdışı seçmeni, Cumhur İttifakı
için de 'evet' diyecek. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşların Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğuna dikkat çeken AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz, "24 Haziran'daki seçimlerde katılım rekorunun kırılacağına inanıyoruz. Yerli ve milli değerlere dayanan Cumhur İttifakı ülkemiz için hayırlı olacak. Cumhuriyetimiz, milletimiz ve bağımsızlığımız için yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının tercihi Recep Tayyip Erdoğan
olacak" dedi. Açıkgöz, "Zeytin Dalı Harekâtı ile birlikte terör tehdidinin sınır hattından uzaklaştırılması vatandaşlarımız arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Yerli ve milli değerlere dayanan Cumhur İttifakı ülkemiz için hayırlı olacak. 24 Haziran'daki seçimlerde katılım rekorunun kırılacağına inanıyoruz" diye konuştu.