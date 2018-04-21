‘Darbecileri serbest bırakmak teşviktir’

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Danıştay'ının FETÖ
'nün hain darbe girişimine katılan ve Yunanistan'dan iltica talebinde bulunan sekiz darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılması kararına sert tepki gösterdi. Avrupa Birliği (AB
) Bakanı Ömer Çelik
, "Bunları serbest bırakma yoluna gitmesi darbecileri 'teşvik' anlamına gelmektedir. Darbe en alçak, en aşağılık insanlık suçudur. Bu teröristleri himaye etmek bu suça ortak olmaktır" dedi. Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada "Demokratik değerleri korumak için çeşitli uluslararası zeminlerde aynı masayı paylaştığımız Yunanistan'ın demokrasi düşmanlarını koruyan bir devlet haline gelmesi tarihi bir kırılma noktası. Geçmişte darbelerden acı çekmiş bir ülke olarak Yunanistan, ülkemizde darbe girişimine karışmış teröristleri himaye etmeyi hukukla izah edemez. Seçtiği bu yol Yunanistan'ın saygın bir yol tercih etmediğini, hukuka önem vermediğini ve iyi komşuluk ilişkileri yerine başka pozisyonu tercih ettiğini göstermiştir" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı
da yazılı açıklamada "Yunanistan yargısı, demokrasimize kastetmiş hainlerin iadesini defalarca reddetmek suretiyle, kamu vicdanını yaralayan sonuca zemin hazırlamıştır. Darbecilerin iadeleri ve ülkemizde yargılanmalarındaki kararlılığımız devam etmekte" denildi.