Seçime en hazır parti AK Parti

AK Parti
, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek erken seçim
için en hazır parti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın geçen yıl mayısta yeniden parti genel başkanı olmasının ardından, yaz aylarında 6'ncı Olağan Kongre'nin startı verilmişti. 6 Mayıs'ta İstanbul il kongresi ile 81 ilin ve ilçelerin kongrelerini tamamlayacak olan AK Parti, metal yorgunu teşkilatlarını yeniledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım
bütün il kongrelerine katıldı. Erdoğan, şimdiye kadar 47 il ve 11 ilçe kongresinin yanı sıra kadın ve gençlik kollarının kongrelerine de katılarak teşkilatlardaki motivasyonu artırdı. AK Parti'de diğer yandan milletvekili listelerinin belirlenmesi için çalışmalar da başladı. İl başkanlarından milletvekili adayı listeleri yapmaları istendi. Listelerden bir milletvekili adayı havuzu oluşturulacak. ADAY KRİTERLERİ
AK Parti'nin milletvekili aday kriterleri de netleşmeye başladı. İl başkanları ve belediye başkanları milletvekili adayı olamayacak. Ayrıca partide seçim çalışmalarını yürütecek bir komisyon kurulacak. Bu komisyon, seçim şarkıları ve propaganda sürecini belirleyecek. Milletvekili aday adayları için başvuru süresinin nisanın son haftasında başlaması ve kısa sürede bitirilmesi öngörülüyor. Milletvekili aday adaylığı başvuruları AK Parti il başkanlıklarına veya AK Parti Genel Merkezi'ne yapılacak.