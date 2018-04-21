Son dakika: Afrin'den kaçan teröristler orada sıkıştı! Son 5-6 terörist kaldı...

Son dakika haberi... Hatay'ın Amanos Dağları'na terörist başı Abdullah Öcalan'ın 1992'deki talimatıyla yerleşen ve o günden bu yana etkin mücadele verilen PKK'lılara çok ağır darbe indirildi. Bölgede 30'u aşkın sivil, asker, polis ve korucuyu şehit eden PKK'lılara yönelik son operasyonda 29 terörist öldürüldü. 1992'den bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 250'ye ulaştı. İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan 'sözde' Amanoslar Genel Saha Sorumlusu 'Wedat-Amed' kod adlı Seyithan Sinet'in de öldürülmesi, örgütü vurulan son darbe oldu. Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin'deki Cinderes ve Raco'daki kampların da yerle bir edilmesi sonucu örgütün takviye gönderemediği Amanoslar'da son 5-6 terörist kaldığı belirtildi.