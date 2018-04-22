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'yi endişelendiren erken kararı, 'yı da sarstı

TAHA DAĞLI Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018 19:27 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 02:02
ABD'yi endişelendiren erken seçim kararı, Avrupa'yı da sarstı

ERKEN SEÇİM KARARI BATI'YI HAREKETE GEÇİRDİ

, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel i'nin 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Bu açıklama, Batı'yı çok tedirgin etti. 'den "endişeliyiz" açıklaması gelirken ülkeleri de sansür uygulamak için sıraya girdi. Belli ki Avrupa, seçim süreci boyunca bakan ve milletvekillerimizin, orada yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşmalarını, bir araya gelmelerini engelleme çabası içerisinde olacak.

Taha Dağlı, Batı dünyasının 24 Haziran'da erken seçim kararına verdiği tepkiyi değerlendirdi.

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ABD'yi endişelendiren erken seçim kararı, Avrupa'yı da sarstı
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