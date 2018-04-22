Geleneksel tıp ödülleri verildi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nin Gala Yemeği ve Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın katılımıyla gerçekleşti. Hilton Istanbul Bosphorus Hotel'deki törende, Sabuncuoğlu Şerefeddin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bilim Ödülü, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoretapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada'ya verildi. Bakan Demircan, Emine Erdoğan'a katkılarından dolayı kongrenin logosu olan Hayat Ağacı tablosunu hediye etti. Süheyl Ünver Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Genç Araştırmacı Ödülü'nü de, Medipol Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Muhammed İkbal Alp alırken, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Medya Ödülü'nü de Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halit Yerebakan'a verildi.

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