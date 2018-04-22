Kaymakam Doğramacı koltuğunu çocuklara devretti

Cumhuriyet ve Atatürk ilkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kaymakam Doğramacı'yı ziyaret etti. İlk olarak Gürpınar Belediyesini ziyaret eden Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Irmak Aslan ve Muhammed Melik Çiftsür, Gürpınar Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın makamını devralarak, kısa süre belediye başkanlığı yaptı.

Belediye başkanlık makamına oturan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Aslan ve Çiftsür, belediye bünyesindeki birimlerin hizmet ve çalışmaları hakkında birim amirlerinden bilgi alarak, Koyunyatağı Mahallesi'nde yapılması gereken çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.

Gürpınar Kaymakamlığını ziyaret eden Atatürk İlkokulu öğrencileri Bulut Yağız Dağ ve Eylül Suda Tanış ise, Kaymakam Doğramacı'nın makamını devralarak, kaymakamlık vazifesini yerine getirdi.

Kaymakamlık makamına oturan Atatürk İlkokulu öğrencileri Dağ ve Tanış ise, mahallelerine oyun grupların yapılması ve mevcut olan yeşil alanların büyütülmesini talep etti. Başkanlık makamının devir tesliminden sonra Kaymakam Doğramacı, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlayarak hediyeler takdim etti.

