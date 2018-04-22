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Kırmızı listedeki adlı ’lı terörist öldürüldü

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018
Kırmızı listedeki Yusuf Şek adlı PKK’lı terörist öldürüldü
'da güvenlik güçlerinin 'ya yönelik hava destekli operasyonunda 16 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden 23 ayrı terör eylemine katılan Yaşar kod adlı 'in arananlar listesinde kırmızı kategoride, Berwar kod adlı Seyran Çomak ile uyruklu Sultan Mahmut isimli teröristin de mavi listede yer aldığı bildirildi. Bingöl'ün Genç ilçesi ile 'ın ilçesi arasında kalan dağlık bölgede ise önceki gün 'lar bir grup terörist tespit etti. Bölge F-16'larla bombalandıktan sonra, taarruz helikopterleri ve SİHA'larla ateş altına alındı. Ardından Jandarma Özel Harekât timleri sevk edildi. 2 kadın terörist silah ve mühimmatlarıyla ölü olarak ele geçirildi. Otopsi ve kimlik tespiti için cenazeleri Malatya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen 2 kadın teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nın 300 bin liralık arananlar listesinde gri kategoride yer alan Sema kod adlı Zühre Yariçi olduğu ortaya çıktı. Kadın teröristin PKK'nın sözde Amed yapılanması Akdağlar YJA-Star kadın yapılanması sorumlusu olduğu belirlendi.
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Kırmızı listedeki Yusuf Şek adlı PKK’lı terörist öldürüldü
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