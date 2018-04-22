İŞTE AK PARTİ ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI PROF. MUSTAFA ŞENTOP'UN AHABER'E YAPTIĞI AÇIKLAMADAN BAZI BAŞLIKLAR

YÜKSEK SEÇİM KURULU BUNU DEĞERLENDİRECEKTİ

Şentop: "Siyasi partiler kanununun 36. Maddesine göre bir siyasi partinin seçime katılabilmesi için şartlar orada sayılıyor. Birincisi 6 ay önce büyük kongresini yapmış olmak diğeri ise mecliste parti grubunun bulunması. Diğer şartları sağlayıp sağlayamadığı konusunda bir netlik yoktu. Başsavcılıktan tespit edilen listeler alınıyordu. Başsavcı siyasi partilerin bu şartlarla ilgili yapmış oldukları kongreler ile ilgili tespitler alınıyordu. Başsavcılık herhangi bir karar bildirmiyor. Kararı Yüksek Seçim Kurulu veriyor. Yüksek Seçim Kurulu bunu değerlendirecekti." dedi.

Mustafa Şentop: "Olabilecek en kötü seçimi seçmiş oldular"

KENDİLERİNE GÜVENEMEDİKLERİ ORTAYA ÇIKMIŞ OLDU

Şentop: "Fakat parti grubu resmen kurulduktan sonra grup seçimi ile katılma imkanı doğdu. Aslında İYİ Parti'nin seçime katılması veya katılmaması ile ilgili bu seçim kararının alınması sırasında değerlendirilen bir husus değildi. Türkiye'de 86 tane parti var. Bunlardan sanıyorum 35 tanesimim teşkitlanması var. Hangi partilerin katılıp katılmaması bizle ilgili bir durum değil. Buna Yüksek Seçim Kurulu karar verecekti. İYİ Parti bazı açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar kamuoyunu yönlendirmek için yapılmış açıklamalar. Kendilerine güvenemedikleri ortaya çıkmış oldu. Aslında bunun daha onurlu yöntemleri vardı. Ancak onlar olabilecek en kötü seçimi seçmiş oldular." dedi.