PKK’ya kucak açan Hollanda ‘seçim için gelmeyin’ dedi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'li bakanların 24 Haziran'daki erken genel seçim öncesi ülkesinde propaganda yapmasının, "kamu düzeni için tehdit oluşturacağını" söyledi. Rutte, konuşmasının bir bölümünde Türkiye'de gelişmelerden dolayı kaygılı olduğunu belirtip, "Türkiye, demokratik gelişmeler konusunda yanlış yolda" derken, sonrasında da "Gerçek şu ki, konuşma ve toplanma özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğümüz var, ama bu sınırsız değil" sözleriyle kendisiyle çelişti. Hollanda'nın yanısıra Almanya ve Avusturya hükümetleri de, Türk hükümet üyelerinin referandum kampanyası yapmasına izin vermemişti.

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