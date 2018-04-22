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’ya kucak açan ‘seçim için gelmeyin’ dedi

Giriş Tarihi: 22.4.2018
PKK’ya kucak açan Hollanda ‘seçim için gelmeyin’ dedi

Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı ve AKP'li bakanların 24 Haziran'daki erken genel seçim öncesi ülkesinde propaganda yapmasının, "kamu düzeni için tehdit oluşturacağını" söyledi. Rutte, konuşmasının bir bölümünde Türkiye'de gelişmelerden dolayı kaygılı olduğunu belirtip, "Türkiye, demokratik gelişmeler konusunda yanlış yolda" derken, sonrasında da "Gerçek şu ki, konuşma ve toplanma özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğümüz var, ama bu sınırsız değil" sözleriyle kendisiyle çelişti. Hollanda'nın yanısıra Almanya ve Avusturya hükümetleri de, Türk hükümet üyelerinin referandum kampanyası yapmasına izin vermemişti.

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PKK’ya kucak açan Hollanda ‘seçim için gelmeyin’ dedi
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