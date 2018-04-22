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Son dakika: 'de '' istifası!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için partisine ve kendisine güvenmeyen Lideri Kılıçdaroğlu’ndan şok karar. Aday çıkaramayan 95 yıllık CHP, bütün umutlarını mecliste grubu olmayan ’ye bağladı. Yasa gereği 24 Haziran seçimlerine katılması mümkün olmayan İYİ Parti bu destek ile erken seçime katılacak. Bu gelişmenin ardından 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i desteklemesine kesin gözüyle bakılıyor.

Giriş Tarihi: 22.4.2018 13:52 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 13:59
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CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

, hakkındaki kararını henüz açıklamadı. Seçime girebilmesi için 'den İYİ Parti'ye bir destek geldi. İYİ Parti'nin 'de grup kurabilmesi için 15 CHP'li milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçeceği iddia edildi.

Mecliste bir açıklama yapan Engin Altay ve Bülent Tezcan "demokrasinin kazanması için bir adım atıyoruz" dedi.

İYİ PARTİ'YE GEÇEN İSİMLER BELLİ OLDU

CHP'den Genel Merkezin belirlemesiyle istifa edip İyi Parti'ye geçecek olan bazı isimler şöyle: Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mehmet Göker, Mustafa Tuncer, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Nihat Yeşil, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

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Son dakika: CHP'de 'İYİ Parti' istifası!
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