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Başkanı ’dan mesajı

Son dakika haberi... Başkanı , Ulusal Egemenlik ve ile TBMM’nin açılışının 98. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 15:50
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan 23 Nisan mesajı

Başkanı 'dan mesajı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ile TBMM'nin açılışının 98. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Kahraman'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Birinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle hürriyet ve istiklalimize kasteden emperyalist devletler ve onların lejyonerinin işgalinden kurtulmak gayesiyle Anadolu'da başlatılan millî mücadelenin öncüsü Meclisinin açılışının 98'inci yılındayız. Millî kuvvetleri birleştiren , işgal kuvvetlerini protesto etmek için kendini kapatan Meclis-i Mebusan üyelerinden 88 mebus ve müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin üyelerinden çağrılan kişilerin katılımıyla 23 Nisan 1920 Cuma günü ilk toplantısını 'da yapmıştır. Kongresi kararıyla oluşturulan Heyet-i Temsiliye'nin çağrısıyla toplanan Büyük Millet Meclisi, tam bağımsızlıktan başka hiçbir teklifin kabul edilmeyeceğini ilan ederek istiklal mücadelesini başlatmış ve Meclisimizin ilk başkanı 'in önderlik ettiği millî mücadele zaferle taçlanmıştır. Millî egemenlik yetkisini kullanarak istiklal mücadelemizi yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi, her zaman milletimizin huzur, güven ve refahı için çalışmaya devam edecektir. Bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımızın hür bir şekilde dalgalanmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 98 yıl önce sorumluluk üstlenen bütün üyelerini minnet ve şükranla anıyorum. Vatanımızın birliğini ve bütünlüğünü sağlamak için şehitlik mertebesine erişen, gazilik payesi alan silahlı kuvvetlerimizin tüm mensuplarını rahmetle yâd ediyorum. Bu vesileyle kendilerine bir bayram armağan edilen sevgili çocuklarımızı muhabbetle kucaklıyor, aziz milletimizin bayramını hislerimle tebrik ediyorum."

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TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan 23 Nisan mesajı
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