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’nin yeni ’i

Giriş Tarihi: 23.4.2018
ve İYİ Parti'nin hüllesinin bir benzerini geçmişte yine CHP yapmıştı. Siyaset tarihine geçen olayı, 'in CHP Genel Başkanı olduğu 1977'de yaşandı. Seçimlerden birinci parti çıkan CHP'nin milletvekili sayısı, hükümet kurmaya yetmiyordu. Ecevit'in kurduğu azınlık hükümeti güvenoyu alamadı. Ecevit, 11 Adalet Partili (AP) ile temasa geçti. Bakanlık vaadinde bulunarak CHP'ye geçmelerini sağladı. Görüşmeler İstanbul Florya'daki Güneş Motel'de gerçekleştiği için, skandal tarihte de bu isimle yerini aldı.
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CHP’nin yeni Güneş Motel’i
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