Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı ve çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Külliye'de milletin evinde, Cumhurbaşkanlığı'nda sizleri davet etmekten onur duyuyorum. Bu makamlar gelip geçicidir, Biz bugün de sayın başkan Fatih'e bu makamı davet ediyoruz. Milletimize mesajlarını bizzat kendisinden dinlemek istiyorum"

Cumhurbaşkanı'nın makamını devrettiği Fatih;

"Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili arkadaşlarım ve değerli basın mensupları... Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Egemenlik ateşini yaktığı en önemli adımdır. 23 Nisan 1920'de TBMM açılmıştır. Atatürk, 23 Nisan'ı biz çocuklara armağan etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin huzurunda bu güzel vatanı bizlere armağan eden tüm şehit ve gazilere sonsuz saygı sunuyoruz. Bu onurlu makama seçilmiş siz Cumhurbaşkanımıza saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım bizler vatanımızı bayrağımızı korumayı, dürüst olmayı değerli öğretmenlerimizden ve kıymetli anne babalarımızdan öğreniyoruz. Bizlere gösterdiğiniz güvene ve değere layık olacağız" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları Külliye'de kabul etti

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Tabi benim de temennim fatih ismiyle müsemma olur. İnşallah sadece adıyla kalmaz, çok güzel bir isim. Temennimiz odur ki İstiklal mücadelemizde sizlerin çok farklı bir yeri var, çok farklı bir önemi var ve sizler milletlerin adeta dinamik gücü olan insanı niteliyorsunuz, Türkiyemizin örneklerisiniz. Bizim bundan sonraki hedefimiz nitelikli insan yetiştirmektir, sizler bizim adayımızsınız. Başarınız bizim başarımız olacaktır, sizlere inanıyor ve güveniyoruz, başarılarınızla övüneceğiz ve sizlerin gözlerindeki şu parıltılar benim umudumu artırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamı devrettiği Fatih daha sonra soruları cevapladı;

-Görevinizde başarılar diliyorum. 24 Haziran seçimlerine gidiyoruz. Eğer Başkan seçilirseniz ilk icraatınız ne olacka?

İlk icraatım tabi ki de devletime hizmet olacaktır.

-24 hazirana giderken henüz bir seçim manifestosu açıklanmadı. özellikle çocuklara yönelik özel bir vaadiniz olacak mı?

tabi ki çocukları nitelikli yetiştireceğiz.

-Türkiye'de çocuklar çocukluklarını özgürce ve istedikleri şekilde yaşayabiliyor. Seçimden sonra Suriye'deki çocuklar için ne yapmak istiyorusnuz?

Suriyeli çocukların bizimle beraber gülmeleri koşmaları ve oynamaları için çalışma yaparım.

-Geçtiğimiz hafta bir maç yaşandı ve burada bazı olaylar yaşandı. görüşleriniz neler?

Bizdeki amaç sıfır şiddet. Maçlarda insanlar birbirlerine daha saygılı olabilirler.

-Türkiye'de pek engelli insan var. Engellilere karşı ne yapacaksınız?

Onlar için özel kabartmalı harfler çoğunluğa ulaştırmak isterim.

-Cumhurbaşkanlığınız boyunca yapacağınız en önemli şey nedir?

En önemli şey, bu makamı temsil etmektir. Bu büyük bir onur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih soruları yanıtlamasıyla ilgili olarak, "Evet, gerçekten pratik oyalamayan anında kısa cevaplarla 23 Nisan ulusal egemenlik bayramının şanına yakışır bir şekilde, Cumhurbaşkanlığı makamını en iyi şekilde temsil edeceğini Fatih Başkan en güzel şekilde ortaya koydu" dedi