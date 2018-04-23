Ebediyete kadar isimleri okunacak

Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, 19 Mayıs 2016'da bir araya gelmeye başladı. Kitap toplayarak kütüphane kurmaya başlayan grup, bu kütüphanelere de vatanın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden şehitliklerin isimlerini vermeye başladı. Birçoğumuzun bilmediği ya da unuttuğu kahramanların adları bu kütüphanelerle yeniden duyuldu. Şimdiye kadar, biri Makedonya'da olmak üzere 34 ayrı ilde 114 kütüphane kurdu. SABAH'a konuşan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu kurucularından Osman Dinçel, "Biz her şehidin yaşatılması düşüncesiyle yola çıktık. Kütüphaneleri, topladığımız bağış kitaplarla, okullarda kurmayı tercih ediyoruz. Çünkü yeni nesiller okullarda yetişecek. Memleketin varlığı, dirliği, birliği o sıralardan yetişen nesillerden gelecek. Biz de yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimizin bilinçlenmesi için çabalıyoruz. Ayrıca her adını verdiğimiz şehidin biyografisini de kütüphaneye asıyoruz. Böylece o kütüphaneye giden gençlerimiz, şehidimizin biyografisini okuyabiliyor. Bu ülke ne bedeller ödemiş, neler yapılmış ve insanlar nelerden vazgeçebilmiş anlıyor. Anneler evlatlarını, eşler kocalarını, evlatlar babalarını kaybediyor. İşte bu bedeller ödeniyor bu ülkede ve bizlerin ayakta kalabilmesi için ödeniyor. Gençlerin bunları idrak edebilmesi için kütüphanelere şehitlerimizin isimlerini veriyoruz"' dedi.





EREN'İN ADI ŞIRNAK'TA

Şimdiye kadar Şırnak'ta 48, Sinop'ta 9, Mersin'de 5, Niğde'de 4, Afyonkarahisar, Ankara ve Osmaniye'de 3'er, Adana, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Kırıkkale, Kırklareli, Malatya ve Samsun'da 2'şer, Ardahan, Artvin, Aydın, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Kütahya, İstanbul, Makedonya, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Hakkâri, Tarsus, Tokat, Tunceli ve Van'da birer, olmak üzere 33 ayrı il ve iki ayrı ülkede 114 şehit adı taşıyan kütüphane kurduklarını anlatan Dinçel, "Halen, biri Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül adına Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde olmak üzere 13 şehidin adını taşıyan kütüphaneleri kurma çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

TEK BAĞIŞ KİTAP

Şehit Kütüphaneleri için kitaplar, bir merkezde toplanıyor ve oradan dağıtılıyor. Kitaptan başka hiçbir bağış kabul edilmiyor. Şehit Kütüphaneleri projesine destek olmak için Twitter'da @sehitkutuphane hesabını takip ederek ya da www.sehitkutuphaneleri.com adresinden topluluğa destek sağlanıyor.