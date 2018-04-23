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Firari şüphelisi çift adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... ’da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelisi firari karı koca farklı evlere yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 13:45
Firari FETÖ şüphelisi çift adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı taafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil Hazar ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 9 aydır firari olan karı kocanın farklı adreslerde ikamet ettiklerini tespit ederek eş zamanlı operasyon düzenledi. Beşkavaklar Mahallesi ve Tabaklar Mahallesi'nde bulunan evlere yapılan operayonda Halil ve Zeynep Hazar gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelisi çift, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Firari FETÖ şüphelisi çift adliyeye sevk edildi
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