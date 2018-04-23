İŞTE AK PARTİ ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI PROF. MUSTAFA ŞENTOP'UN AHABER'E YAPTIĞI AÇIKLAMADAN BAZI BAŞLIKLAR

YÜKSEK SEÇİM KURULU BUNU DEĞERLENDİRECEKTİ

Şentop: "Siyasi partiler kanununun 36. Maddesine göre bir siyasi partinin seçime katılabilmesi için şartlar orada sayılıyor. Birincisi 6 ay önce büyük kongresini yapmış olmak diğeri ise mecliste parti grubunun bulunması. Diğer şartları sağlayıp sağlayamadığı konusunda bir netlik yoktu. Başsavcılıktan tespit edilen listeler alınıyordu. Başsavcı siyasi partilerin bu şartlarla ilgili yapmış oldukları kongreler ile ilgili tespitler alınıyordu. Başsavcılık herhangi bir karar bildirmiyor. Kararı Yüksek Seçim Kurulu veriyor. Yüksek Seçim Kurulu bunu değerlendirecekti." dedi.

Mustafa Şentop: "Olabilecek en kötü seçimi seçmiş oldular"

KENDİLERİNE GÜVENEMEDİKLERİ ORTAYA ÇIKMIŞ OLDU

Sözlerinde devam eden Şentop: "Fakat parti grubu resmen kurulduktan sonra grup seçimi ile katılma imkanı doğdu. Aslında İYİ Parti'nin seçime katılması veya katılmaması ile ilgili bu seçim kararının alınması sırasında değerlendirilen bir husus değildi. Türkiye'de 86 tane parti var. Bunlardan sanıyorum 35 tanesimim teşkitlanması var. Hangi partilerin katılıp katılmaması bizle ilgili bir durum değil. Buna Yüksek Seçim Kurulu karar verecekti. İYİ Parti bazı açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar kamuoyunu yönlendirmek için yapılmış açıklamalar. Kendilerine güvenemedikleri ortaya çıkmış oldu. Aslında bunun daha onurlu yöntemleri vardı. Ancak onlar olabilecek en kötü seçimi seçmiş oldular." dedi.

Güneş Motel olayına da değinen Mustafa Şentop:

"CHP'NİN GENLERİNDE VAR"

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin genlerinde olan bir husus bu, iktidar olabilmek için o zamanda eksik olan milletvekillerinin, başka bir siyasi parti olan Adalet Partisi'nden bazı milletvekillerinin istifa etmesi suretiyle sağladılar. Ortada dönen rüşvetlerden bahsediliyor. Bunun karşılığında milletvekillerine bakanlık vaadleri vardı. Nitekim istifa eden tüm vekilleri bakan yaptılar. CHP'nin genlerinde bu hüllecilik var. Hülle dememizin sebebi şu Genel Başkan Yardımcısı bir acıkama yaptı. Arkadaşlarımızı istifa etmeleri için bir görev verdik. Bu çok açık bir şekilde hüllenin itirafıdır."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL: ''KILIÇDAROĞLU, SİYASİ BİR ONURSUZLUĞA İMZA ATMIŞTIR''

2010 yılında bir kaset operasyonuyla başlayan ve bugüne kadar özellikle CHP içinde devam eden FETÖ siyaset mühendisliği faaliyetlerine bugün yeni bir halka daha eklendiğini ifade eden Ünal şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu ve CHP'si kendini inkar etme pahasına 15 milletvekilini 'İP'e göndermiştir. Üstelik ittifakların yasal olarak önü açılmışken gizli kapaklı görüşmeler, kulisler ve siyasi bir hülle ile bunu yapmıştır. Yaşanan hadise bugünün Güneş Motel vakasıdır. İradesi rehin alınmış olan Kılıçdaroğlu, seçmeninin 1 Kasım Genel Seçimleri'ndeki tercihini hiçe sayarak 15 milletvekilini emrinde olduğu iradenin talimatı ile başka bir partiye göndermiş, sözde demokrasi adına demokrasiyi ve o milletvekillerini seçen millet iradesini yok saymıştır. Anlaşılan milletvekillerini, çağırılıp gönderilen bir aparat zannetmektedir. Kendi durumunu milletvekillerinin durumu ile karıştırmaktadır. İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır. 14 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın karşısına çıkma cesaretini gösterememişti. Bugün de gösterememiş olacak ki içinde bulunduğu siyasetsizlikle ucuz bir mühendislik projesine aparat olmaya devam ediyor. Bugünler, demokrasi tarihimizde iradesini rehin vermiş ana muhalefetin siyasetsizlik ve rehin alınmış siyasetçilerin kendilerini tasfiye yılları olarak yer alacaktır. Bugünler, demokrasi, barış, kardeşlik ve özgürlük yalanları ile PKK terörünü perdeleyen siyasi uzantıların ve yine millet iradesine diktatörlük, 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyerek kendi terör seviciliğini perdelemeye çalışan CHP'nin tasfiye yılları olarak anılacaktır. Bugünler, 40 yıl boyunca devletin içine sızmış, kuklacıların bir diğer aparatı FETÖ'nün nasıl çelikten bir irade ve kararlı mücadeleyle yok edildiğinin anlatılacağı günler olarak tarihe geçecektir. Bugünler, millet iradesinin nasıl egemen kılındığının, 1950'lerde 'yeter söz milletindir' diyerek verilen mücadelenin nasıl başarıya ulaştığının anlatıldığı yıllar olacaktır.''

BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ: BU, SİYASİ AHLAKSIZLIĞIN EN YENİ VE EN SON ÖRNEĞİDİR

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini, "Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir; açık bir siyasi mühendisliktir." diye değerlendirdi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin, "Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir; açık bir siyasi mühendisliktir. Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi bir başka partiye stepne yapmıştır." açıklamasında bulundu.

'MEVCUT CHP YÖNETİMİNİN KENDİNE DE CHP'YE DE HAYRI YOKTUR'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP yönetimine ilişkin "Mevcut CHP yönetiminin kendine de CHP'ye de hayrı yoktur. Kendine hayrı olmayanların, milletimize de devletimize de hayrı olmaz." değerlendirmesinde bulundu.