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: Başkanı Özyavuz'un oğlunun düğününe 10 bin kişi katıldı

haberi... ’nın Başkanı ’un oğlu , evlendi. İbrahim Özyavuz ve Slava Özyavuz’un düğün törenine onbinlerce kişi katıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 15:56 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 16:06
Son dakika: Harran Belediye Başkanı Özyavuz'un oğlunun düğününe 10 bin kişi katıldı

'nın Başkanı 'un oğlu , evlendi. İbrahim Özyavuz ve Slava Özyavuz'un düğün töreni onbinlerce kişi katıldı.

YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ KATILDI

Törene, Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile diğer ilçe Belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatları, STK temsilcileri, bölgenin ileri gelen aşiret ve kanat önderlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık on bin kişi katıldı.

YÖRESEL YEMEKLER İKRAM EDİLDİ

Damadın babası olan Başkanı Mehmet Özyavuz ve gelinin babası Rezan İsmail tarafından karşılanan konuklara alanda kurulan çadırlarda yöresel yemekler ikram edildi. Özyavuz, en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan misafirlerine teşekkür etti. Törene katılan belediye başkanları ile davetliler Özyavuz çiftini kutlayarak, ömür boyu mutluluklar diledi.

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Son dakika: Harran Belediye Başkanı Özyavuz'un oğlunun düğününe 10 bin kişi katıldı
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