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Akşener, ile yan yana yürüme iddiaları için 'Çok çirkin ve saygısız buluyorum' demişti

Erken kararının ardından muhalefet partileri arasında yaşananlar gündemin tartışma konusu oldu. (İP) Başkanı 'in 'den aldığı 15 vekillik torpille nı adaylığını açıklaması akıllara Akşener'in, 'İYİ Parti'yi CHP ile ile yan yana getirme çabalarını çok çirkin buluyorum, çok saygısız buluyorum ve çok ay buluyorum." sözlerini getirdi... Sosyal medya kullanıcıları ve Ankara'daki siyaset kulislerinden Meral Akşener'in o açıklamasından bugüne nelerin değiştiği merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 24.4.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 10:30
Akşener, CHP ile yan yana yürüme iddiaları için 'Çok çirkin ve saygısız buluyorum' demişti

İP Genel Başkanı her fırsatta dillendirdiği ''100 bin imzayla na aday olacağım'' hedefini tutturamayınca, 'den milletvekili ithal etmek zorunda kaldı. Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal 'nun hibe ettiği vekiller ile, Meclis'te grup kurarak partisine yol haritası çizmeye çalışıyor. Mevsimlik vekilleri kapan Akşener, dün itibari ile cumhurbaşkanlığı i için İP'in adayı olacağını açıkladı.

Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun Güneş Motel benzeri bir skandalla imza attıkları ithal vekil anlaşmasına, CHP'nin içinden de tepkiler geliyor.

Kılıçdaroğlu "İhanet" diye nitelediği adımı attı!



"PARTİYE İHANETTİR, SEÇMENE İHANETTİR"

Kendi partisinin adayı belli değilken, 15 vekili gözünü kırpmadan Akşener için feda eden Kılıçdaroğlu, 23 Haziran 2016'da katıldığı bir televizyon programında partiler arası geçiş için ''Partiye ihanettir, seçmene ihanettir... Böyle bir karakterde çıkacak milletvekillerinin olduğuna inanmıyorum'' şeklinde konuşmuştu.



Kılıçdaroğlu birçok konuda yaptığı gibi, yine söylediğinin tersini yaparak Akşener'e CHP seçmeninin oyuyla gelmiş 15 vekil hediye etti. Yani Kılıçdaroğlu kendi tabiriyle ''partisine ve seçmenine ihanet etti''.

AKŞENER, CHP İLE İTTİFAK İDDİALARINI ''SAYGISIZLIK VE ÇİRKİN'' OLARAK NİTELEMİŞTİ

Her fırsatta 100 bin imza alarak cumhurbaşkanı adayı olacağını belirten Akşener, ''Grup kurmak için abidik gubidik işler yapmayacağız.'' ifadelerini kullanmıştı. Ocak 2018'de partisinin 'daki binasının açılışına katılan Akşener, CHP ve ile yakınlaşma iddialarına çok sert çıkmıştı. Bugünlerde CHP'nin vekilleri ile seçime girmeye çalışan Akşener, "'yi CHP ve HDP ile yan yana getirme çabasını çirkin, saygısız ve çok ay buluyorum.'' demişti.

Meral Akşener "Grup kurmak gibi bir abidik, gubidik işimiz olmayacak" demişti ama...

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Akşener, CHP ile yan yana yürüme iddiaları için 'Çok çirkin ve saygısız buluyorum' demişti
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