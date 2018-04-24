Akşener, CHP ile yan yana yürüme iddiaları için 'Çok çirkin ve saygısız buluyorum' demişti

İP Genel Başkanı Meral Akşener her fırsatta dillendirdiği ''100 bin imzayla cumhurbaşkanlığına aday olacağım'' hedefini tutturamayınca, CHP'den milletvekili ithal etmek zorunda kaldı. Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hibe ettiği vekiller ile, Meclis'te grup kurarak partisine yol haritası çizmeye çalışıyor. Mevsimlik vekilleri kapan Akşener, dün itibari ile cumhurbaşkanlığı seçimi için İP'in adayı olacağını açıkladı.



Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun Güneş Motel benzeri bir skandalla imza attıkları ithal vekil anlaşmasına, CHP'nin içinden de tepkiler geliyor.

Kılıçdaroğlu "İhanet" diye nitelediği adımı attı!





"PARTİYE İHANETTİR, SEÇMENE İHANETTİR"

Kendi partisinin adayı belli değilken, 15 vekili gözünü kırpmadan Akşener için feda eden Kılıçdaroğlu, 23 Haziran 2016'da katıldığı bir televizyon programında partiler arası geçiş için ''Partiye ihanettir, seçmene ihanettir... Böyle bir karakterde çıkacak milletvekillerinin olduğuna inanmıyorum'' şeklinde konuşmuştu.





Kılıçdaroğlu birçok konuda yaptığı gibi, yine söylediğinin tersini yaparak Akşener'e CHP seçmeninin oyuyla gelmiş 15 vekil hediye etti. Yani Kılıçdaroğlu kendi tabiriyle ''partisine ve seçmenine ihanet etti''.

AKŞENER, CHP İLE İTTİFAK İDDİALARINI ''SAYGISIZLIK VE ÇİRKİN'' OLARAK NİTELEMİŞTİ



Her fırsatta 100 bin imza alarak cumhurbaşkanı adayı olacağını belirten Akşener, ''Grup kurmak için abidik gubidik işler yapmayacağız.'' ifadelerini kullanmıştı. Ocak 2018'de partisinin Çankırı'daki binasının açılışına katılan Akşener, CHP ve HDP ile yakınlaşma iddialarına çok sert çıkmıştı. Bugünlerde CHP'nin vekilleri ile seçime girmeye çalışan Akşener, "İYİ Parti'yi CHP ve HDP ile yan yana getirme çabasını çirkin, saygısız ve çok ayıp buluyorum.'' demişti.

Meral Akşener "Grup kurmak gibi bir abidik, gubidik işimiz olmayacak" demişti ama...