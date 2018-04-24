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: anısına yürüdüler

haberi... 2016 tarihinde 'ın Ergani ilçesinde 'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olan şehit özel harekatçı 'ın anısına, doğa yürüyüşü gerçekleştirildi ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 11:13
Son dakika: Şehit polis Ahmet Can anısına yürüdüler

2016 tarihinde 'ın Ergani ilçesinde 'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olan şehit özel harekatçı 'ın anısına, doğa yürüyüşü gerçekleştirildi ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı Köyü Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğinin organizasyonuyla yapılan etkinliğe; Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) ve Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOKS) yürüyüş grupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Keşan Kaymakamı Nuri Özder ile Ahmet Can'ın ailesinin de katıldığı etkinlikte, yürüyüşün ardından köy camisinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

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Son dakika: Şehit polis Ahmet Can anısına yürüdüler
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