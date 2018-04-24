Tarih cahili Kılıçdaroğlu ecdada hakaret yağdırdı

Birçok defa gaflar, hakaretleri, iftiralarıyla gündem oluşturmaya çalışan, hülle milletvekili transferiyle siyaset mühendisliğine soyunan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, bu kez de tarih cahili olduğunu gözler önüne seren açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, Mersin
'in Silifke ilçesindeki Gökbelen Yaylası'nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada ecdada dil uzatıp hakaret ederken 622 yıl süren tarihteki yerini Cihan'ı Şumul imparatorluk olarak tescil ettiren Osmanlı'yı zülüm yapmakla suçladı. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Bu çadırlar hepimizin ortak çadırlarıdır. Osmanlı'nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi. Osmanlı döneminde herkes padişahın kulu ve kölesiydi. Millet diye bir kavram yoktu. Türk milleti diye de bir kavram yoktu. Çünkü Osmanlı Türklerle
alay ediyordu. Dadaloğlu, Köroğlu'nu yaşatmıyordu. Biz tarihimizi bilelim saygı gösterelim. Ama güzel bir Türkiye
'de birlikte yaşayalım." İBRAHİM KALIN : YAZIK!
Kılıçdaroğlu'nun ecdada saygısızlığına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da sert tepki gösterdi. Twitter'dan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini paylaşan Kalın, "Osmanlı zulmü! Osmanlıya düşmanlık ederek, tarihi bilmeden ve anlamadan siyaset yapınca böyle oluyor demek ki. Yazık! Ama millet hem biliyor hem de anlıyor. Önemli olan da bu" paylaşımında bulundu. ?FETÖ SUFLESİYLE KONUŞTU
Kılıçdaroğlu'nun
erken seçim açıklamalarını değerlendirdiği ilk konuşmasında yaptığı "kiraz" ve "haziran" vurgusunu Silifke'deki konuşmasında da yapması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Haziran nedir? Haziran aydınlığın en fazla olduğu aydır, kirazların olduğu aydır. Haziran hep birlikte şarkılar, türküler söyleyeceğimiz aydır. Haziran ağaçların meyveye durduğu bir aydır. Haziran da sizler yaylaya çıkarsınız, şenlikler yaparsınız" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu imasını FETÖ
'nün elebaşlarından firari Emre Uslu'nun da kullanmış olması dikkat çekti. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde hain Uslu, "Kiraz en hızlı olgunlaşan meyvedir. Haziran bitmeden bir de bakmışsın olgunlaşmış kirazlar" diyerek hain kalkışmanın ilk sinyalini vermişti.